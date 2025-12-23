Ultimo fine settimana dell'anno con il programma di Abitare Costa Paradiso, il laboratorio di innovazione culturale dedicato alla valorizzazione del paesaggio costiero come patrimonio collettivo, promosso dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e realizzato da U-BOOT Lab con la curatela di Maria Pina Usai. Due gli appuntamenti, entrambi gratuiti.

Sabato dalle 10 alle 14 è in programma un’escursione paesaggistica nei dintorni di Trinità d’Agultu e Vignola, guidata dalla Guida Ambientale Escursionistica Antonio Muntoni. Un percorso ad anello che attraversa il centro storico del paese e le campagne circostanti, toccando colli panoramici affacciati sul Golfo dell’Asinara, chiese campestri, antiche borgate rurali e tracce del paesaggio agro-pastorale.

Domenica alle 18.30 ad Aggius (Centro Marugnò), il progetto propone “Gramsci e il jazz”, performance tratta dall’omonimo libro di Roberto Franchini. Il monologo interpretato da Stefano Mereu intreccia citazioni e pensieri di Antonio Gramsci alle melodie jazz del clarinettista Michel Scipioni, dando vita a un dialogo evocativo tra parola e musica, capace di restituire la forza contemporanea del pensiero gramsciano attraverso un linguaggio performativo accessibile e coinvolgente. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cocò Working.

