Arte chiama arte, non solo dal punto di vista creativo, con le opere che vengono spesso ispirate da altri capolavori, ma anche per via dell’entusiasmo che si crea intorno a un evento culturale, una galleria, una mostra, come quella in corso a Quartu all’Ex Convento dei Cappuccini, con opere di maestri del calibro di Magritte, De Chirico, Sironi e Klinger. Un interesse e una partecipazione che si rinnoveranno ininterrottamente durante le vacanze: “OltreUomo” non chiude neanche nei giorni di festa, anzi rilancia, con una performance live di danza.

La mostra ispirata dal concetto di Superuomo (Übermensch), uno dei più noti e fraintesi della filosofia di Friedrich Nietzsche, sarà visitabile anche nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Per godersi un po’ di cultura con la dovuta calma, ed entrare pienamente nel mondo dell’arte, con le sue radici filosofiche, con il suo ruolo nella critica alla morale tradizionale che diventa proposta di una nuova etica dell’autonomia e della creazione.

Durante i tre giorni festivi la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Nelle altre giornate, sino al 6 gennaio 2026, gli orari rimarranno i soliti: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, con visite guidate il sabato - la mattina alle 9, alle 10 e alle 11 e il pomeriggio alle 16, alle 17 e alle 18 - e la domenica su prenotazione, scrivendo alla mail info@premiomarchionni.it o chiamando al numero +39 340 347 3320.

Inoltre sabato 27 dicembre, dalle 16.30 alle 19, è in programma un evento speciale. La filosofia di Nietzsche viene delineata con un altro linguaggio: quello della danza, massima espressione dell’impulso dionisiaco nell’animo umano. Nell'opera “Così parlò Zarathustra” (1881), pilastro letterario celebre per la presentazione dell’Übermensch e della morte di Dio, vi è una dominanza di questa forma d’arte, intesa come riscoperta della vitalità, della leggerezza e della gioia creatrice, che fanno da contraltare alla pesantezza di chi vive ancorato alla morale, svalutando gli impulsi naturali.

La performance, a cura di Lorenzo Marchionni, inizia con un modulo di movimento definito, riconoscibile e leggibile. Un modulo che poi si sviluppa e diventa esagerato, scarnificato, riqualificato a livello spaziale e temporale, fino a farne perdere la sua natura principale per trasformarsi in qualcosa di nuovo e irrimediabilmente unico. La conoscenza di un modello pregresso diventa così preambolo di una rivoluzione, simbolo della possibilità di ‘agire’ del danzatore e di adattamento, inteso sia come caos (cambiamento) che come organizzazione, Dioniso e Apollo.



© Riproduzione riservata