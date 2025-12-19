Dall’intuizione del laboratorio creativo del brand nasce un sistema di sedute che ridefinisce il relax domestico, coniugando un design accogliente con performance tecniche di alto profilo.

Olbia - Il Cloto Creative Lab, cuore pulsante dell'innovazione stilistica del brand, annuncia il lancio di Zino, la nuova icona di accoglienza destinata a ridefinire gli standard del comfort nella zona living. Zino non nasce, semplicemente, come elemento d'arredo, ma come punto di convergenza tra la più solida tradizione manifatturiera e una visione contemporanea dell'abitare. Il progetto si presenta con un'estetica rassicurante, definita da linee curve e volumi generosi che invitano all'abbandono del riposo, celando, tuttavia, un'anima di eccellenza tecnica che rappresenta la vera cifra stilistica di Cloto.

La sostanza oltre la forma - Al centro del progetto Zino risiede la ricerca di una stabilità indeformabile. Il cuore pulsante del divano è una struttura realizzata, esclusivamente, con l'utilizzo di legni masselli di prima scelta, stagionati con cura, per sfidare il tempo. Su questo scheletro robusto poggia un sistema di imbottiture a quote differenziate, esito di approfonditi studi ergonomici. Il risultato è un comfort definito "sostenuto": ovvero, un abbraccio che accoglie il corpo adattandosi alle sue forme, senza cedimenti eccessivi, assicurando un benessere posturale che perdura ben oltre il primo impatto.

Una confezione sartoriale - L'eccellenza materica di Zino si manifesta nella selezione dei rivestimenti, frutto di una ricerca tessile senza compromessi. I tessuti scelti, infatti, coniugano una mano, straordinariamente, morbida e naturale con performance tecniche elevate, come la resistenza all'usura quotidiana e la solidità alla luce. La confezione è sartoriale nel senso più nobile del termine: le cuciture trascendono la mera funzione strutturale per divenire dettagli estetici eseguiti con maestria, sottolineando le sinuosità del divano ed esaltandone il disegno organico.

La filosofia - Zino incarna, perfettamente, la filosofia del Cloto Creative Lab: la convinzione che il vero lusso risieda nella durata e nell'autenticità. Ogni esemplare è trattato come un pezzo unico, sottoposto a rigidi controlli in ogni fase della filiera, dalla selezione della fibra grezza fino all'ultimo punto di finitura. Con Zino, il brand Cloto conferma la propria missione di creare oggetti di design che siano baricentri affettivi della casa, investimenti nel benessere abitativo destinati a durare nel tempo.

Cloto - L'eccellenza nel settore dell'arredamento e del design, Cloto è guidata da una filosofia che unisce ricerca, passione e lavoro di squadra. L'azienda è interprete della maestria artigianale Made in Italy per un’architettura di benessere che è unica. Un brand che esalta l'eterna bellezza e rappresenta l'importanza di creare trame di qualità, preziose per ogni ambiente. Per Cloto, la qualità si identifica in un ecosistema: non un semplice attributo del prodotto, ma una condizione ideale, per la quale il cliente non ha mai la necessità di preoccuparsi, sapendo che ogni aspetto è gestito con lungimiranza e cura del dettaglio. Ogni elemento è personalizzato nelle dimensioni, nei materiali e nelle finiture, per creare un'atmosfera raffinata e di pregio.

