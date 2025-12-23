In occasione delle festività, un periodo dell’anno in cui cresce il desiderio di ritrovarsi e condividere momenti di convivialità, il ristorante Craf Da Banana è lieto di proporre tre nuovi menù dedicati ai gruppi e pensati per dare gusto a pranzi e cene aziendali, ricorrenze familiari, feste private e serate tra amici.

Un’iniziativa valida fino all’Epifania, studiata per offrire un’esperienza gastronomica autentica in un ambiente caldo e accogliente, reso di pregio grazie alle volte in mattoni cotti del 1600 che caratterizzano il locale.

I tre menù, disponibili su prenotazione per gruppi da 5 fino a 40 persone, rappresentano un viaggio nella tradizione culinaria sarda con proposte che valorizzano prodotti locali, tecniche artigianali e sapori che raccontano l’identità del territorio. Per facilitare la scelta, è stata realizzata una brochure scaricabile dal sito del ristorante, alla sezione Booking Gruppi, dove è possibile visionare, nel dettaglio, le diverse portate e modalità di prenotazione.

Il primo è il Menù Degustazione Carne (al costo di € 50), ideato per chi ama i piatti della tradizione pastorale sarda e i sapori robusti della nostra terra. Il percorso si apre con una selezione di antipasti: polpette della casa con crema di pecorino e mirto, carciofo croccante con lardo sardo, carpaccio di Sardo Bruna e zuppa di funghi selvatici. Come primo, le lorighittas al ragù di cinghiale, realizzate a mano secondo la tradizione. Come seconda portata si serve lo stracotto di Sardo Bruna, cotto lentamente con Cannonau DOC, accompagnato da purea e verdure di stagione. Il tiramisù sardo della casa chiude il percorso, insieme al Banana Rosso – Cannonau DOC.

Il secondo percorso culinario è il Menù Degustazione Pesce (al costo di € 50), pensato per chi preferisce i sapori del mare. Gli antipasti includono carpaccio di tonnetto locale con agrumi di Milis, seppie ai carciofi spinosi, paté di bottarga e sgombro marinato su pane croccante. Come primo viene servita la fregula ai gamberi rossi, carciofo spinoso e bottarga di muggine, mentre il secondo propone tonno locale scottato con riduzione di agrumi e olio alle erbe. Anche in questo caso, il tiramisù sardo chiude il menù, accompagnato dal Banana Bianco – Vermentino DOC.

Infine, la proposta più ricca e articolata è il Menù Tradizione da Condividere (al costo di € 75), che trasforma un pranzo o una cena di gruppo in una vera esperienza gastronomica. Gli antipasti, serviti in formula sharing, uniscono terra e mare: melanzane fritte con lardo sardo, polpette della casa, carciofo croccante, stracotto di Sardo Bruna, carpaccio di tonnetto, burrida alla cabrarese, insalatina di ricciola e seppie ai carciofi. Seguono due primi, lorighittas al cinghiale e fregula ai gamberi rossi con bottarga, e due secondi, la pecora al malto sardo e il tonno locale scottato con agrumi. Il tiramisù sardo conclude l’esperienza, accompagnato dai vini Banana Rosso e Banana Bianco.

Tutti i menù includono acqua e mirto, e possono essere personalizzati su richiesta: in caso di intolleranze o esigenze specifiche. La carta dei vini, del Craf Da Banana, è dedicata ai migliori produttori regionali: per chi desiderasse una selezione alternativa a quella proposta nei percorsi degustazione, è disponibile una consulenza del sommelier.

La proposta nasce per soddisfare i palati più diverse e le aziende, associazioni, famiglie e gruppi di amici possono approfittarne sino all’Epifania, scegliendo tra i tre menù che vogliono celebrare il periodo festivo in un ambiente intimo e suggestivo.

Craf Da Banana,

Via de Castro 34, Oristano

Le prenotazioni si effettuano scrivendo all’indirizzo ristocrafbanana@gmail.com

