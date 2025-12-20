In occasione della X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (SCIM), l'azienda Nieddittas ha rappresentato l’eccellenza della filiera ittica sarda durante una serie di eventi dedicati alla valorizzazione della tradizione gastronomica dell’isola, organizzati dall’Ambasciata d’Italia a Oslo, da ICE - Italian Trade & Investment Agency, dalla Camera di Commercio del Nuorese e dall’Associazione A.T.I. Canne al Vento. L’edizione 2025 si è svolta dal 17 al 21 novembre, con un calendario di eventi promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul tema: “La cucina italiana tra cultura, salute e innovazione”.

Si è partiti il 18 novembre con una cena gourmet presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, Stefano Nicoletti, con la partecipazione della Ministra dell’Industria e del Commercio Estero norvegese Cecilie Myrseth. Una cena preparata dagli chef di Seulo, Urzulei, Oliena, Nuoro e dai ragazzi dell’IPSAR di Arzachena. Presenti anche gli Ambasciatori di Brasile, Regno Unito, Romania, Svezia, USA, rappresentanti istituzionali scandinavi, il Presidente dell’ISRE e dell’ATI del Nuorese. Una serata incentrata sulla cultura enogastronomica sarda e la sua identità: in linea con il tema della SCIM. La tradizione alimentare sarda, con piatti semplici, genuini e legati al mare e alla terra, hanno primeggiato. Ingredienti locali, tecniche tradizionali, preparazioni lente e attenzione alla sostenibilità ambientale connotano la cucina dell’isola, che valorizza il grano duro, l’olio extravergine d’oliva, i prodotti ittici, caseari e la carne. Protagonisti anche i vini come il Cannonau della Barbagia e il Vermentino di Gallura.

Il 19 novembre, Nieddittas ha partecipato all'appuntamento esclusivo dedicato a oltre ottanta figure tra importatori, ristoratori, tour operator, giornalisti e media norvegesi, durante il quale ha presentato la qualità certificata dei propri mitili e il valore della propria filiera, come modello di sostenibilità, controllo, tracciabilità e rispetto dell’ambiente marino. I partecipanti hanno assaporato i prodotti simbolo della Sardegna, molti dei quali riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO, tra cui la bottarga, l'olio extravergine d’oliva, i formaggi, il pane carasau e i vini dell'isola oltre ai mitili Nieddittas. Tutto è stato curato con maestria dagli Chef sardi Patrizia Moi, Antonella Floris, Daniele Lorrai e Mirko Campus, che hanno valorizzato le ricette della tradizione. La cucina sarda, frutto di una cultura contadina e pastorale millenaria, è un modello alimentare noto per la sua biodiversità, sostenibilità e salubrità: elementi associati alla longevità dell’isola, una delle celebri Blue Zones del mondo. La manifestazione ha fatto tappa anche all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo, che ha inaugurato una mostra fotografica realizzata insieme all’ISRE, con introduzione della dott.ssa Raffaella Giampaola e una relazione storica sulla Sardegna della prof.ssa Monica Miscali.

La SCIM si è conclusa il 21 novembre con un evento aperto al pubblico, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Norvegese, per la promozione delle relazioni commerciali tra le imprese italiane e norvegesi. Un'occasione dedicata alla presentazione di “Pianeta Sardegna”, in cui incontrare il mondo confindustriale, assicurativo, bancario e la comunità sarda residente in Norvegia.

«Per Nieddittas essere alla SCIM 2025 ha significato portare all’estero un intero territorio e settore merceologico. Il pubblico e gli importatori norvegesi hanno apprezzato l’attenzione alla sostenibilità, alla tutela del territorio e alla ricerca della qualità», afferma l’azienda. «È stata un’opportunità per raccontare la nostra identità, la filiera e l’impegno quotidiano.» La presenza a Oslo ha confermato l’impegno di Nieddittas nel processo di promozione delle eccellenze e della qualità del mare di Sardegna.

