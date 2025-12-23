Voce originale della musica italiana, il cantautore italiano Francesco Baccini sarà la star dell’evento “Non solo Garum” , l’iniziativa che avrà come palcoscenico la suggestiva area archeologica Turris Libisonis di Porto Torres, un concerto che si unisce alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. L'appuntamento è per sabato 27 dicembre alle 10, tra i reperti romani del Palazzo Re Barbaro. Il programma comincia la mattina con la visita straordinaria all’area archeologica a cura del personale del Museo Nazionale Antiquarium Turritano. Una passeggiata tra le rovine antiche, un viaggio nel passato tra le meraviglie della civiltà romana, attraverso i ritrovamenti più recenti e significativi che raccontano le origini della città di Turris. Alle 13 il pranzo romano offerto dall’associazione Botteghe Turritane. Seguirà il concerto acustico dell’artista genovese Francesco Baccini, protagonista con i suoi successi e il suo stile unico, il suo approccio ironico, tagliente e capace di emozionare.

Durante la manifestazione sarà presente l’estemporanea di pittura “Gli antichi romani e le terme di Turris Libisonis” organizzata da Tnt e Global Art. L’evento a ingresso gratuito, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, rientra nel ricco calendario del Natale Turritano organizzato dal Comune di Porto Torres.

