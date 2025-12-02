L'Agenzia funebre Don Bosco, di Mariano Ligas e operativa su Cagliari, offre serietà e competenza, venendo incontro alle esigenze delle famiglie.

Non si vuole sorprendere per il lavoro svolto con dedizione, ma negli ultimi 10 anni l'azienda sarda è riuscita a conquistare le famiglie che con fiducia si sono affidati su tutto ciò che comporta l'ultimo saluto ai propri cari.

L'Agenzia funebre Don Bosco ha, infatti, ottenuto 1110 recensioni con 5 stelle su Google che evidenziano la passione nello svolgere la professione. La missione è quella di dedicare anima e corpo a tutto ciò che concerne la preparazione di un servizio funebre.

Dal momento in cui si viene chiamati sino all'ultimo istante in cui, con una stretta di mano, si ricevono i complimenti per il servizio terminato.

Serietà, competenza, disponibilità e l'esperienza decennale sono le caratteristiche dell'Agenzia.

Riferimenti:

P.za Giovanni XXIII, 65, Cagliari

www.agenziafunebredonbosco.it

388.7869350

Informazione promozionale a cura di Agenzia funebre Don Bosco

© Riproduzione riservata