Nel susseguirsi degli anni ci si è resi conto che dietro ogni piatto ben riuscito, ogni servizio eccellente e ogni sorriso dei clienti: emergeva qualcosa di estrema importanza, ovvero il team, fatto di persone e il cui valore supera, persino, la cucina.

Mattia Pippia, giovane Chef e Sommelier del ristorante e secondo genito, insieme al fratello Alberto, brillante Maître del Banana Craf Ristorante, desiderano, in questo fine 2025, dedicare un pensiero di gratitudine a tutte le persone che ogni giorno condividono con loro la passione, la fatica e la soddisfazione di questo mestiere. Il celebre ristorante Banana Craf è, infatti, cresciuto nel tempo per merito di un ingrediente fondamentale: le relazioni umane.

Creare un gruppo solido, basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, è stato il passo più importante per affrontare ogni sfida e raggiungere traguardi che, anni fa, sembravano lontani. Tra queste vittorie importanti, di certo, va ricordata l'assegnazione di una forchetta nella Guida del Gambero Rosso: un riconoscimento che riempie di orgoglio e che, soprattutto, va condiviso con tutti i membri della brigata: Lorenzo, Manuel, Loris, Claudio, Islam, Firoz, Federico, Zio Tore, Alberto, Mattia, Liolanda.

Tutti, senza distinzione, con il proprio talento e la forte dedizione, contribuiscono ogni giorno a rendere speciale ciò che si realizza, in sala e in cucina. Il voler fare bene, trarre soddisfazione da ogni servizio, fidelizzare la clientela, che ritrova nel ristorante un luogo preferito, sono aspetti virtuosi da costruire solo coesi e in una condivisione di intenti. La gratitudine si estende anche ai fedeli clienti, che con la loro fiducia permettono, ogni giorno, a tutto lo staff del Banana Craf, di esprimere al meglio la propria professionalità. Una storia che si compone, quindi, di tante voci, sia dentro che fuori la cucina.

E così, l'impegno continuerà con lo stesso spirito con cui tutto è cominciato e ancor di più, se questo è possibile: spinti dalla passione per questo mestiere, dall'autenticità per il racconto di vita racchiuso nella realtà del Banana Craf Ristorante e, non ultima, dalla coesione tra tutti. Ancor di più in occasione delle festività, un periodo dell’anno durante il quale è abbondante la volontà di condividere soddisfazioni dell'anno condotto e dei progetti che attendono il futuro. Il desiderio di ritrovarsi e lavorare insieme si rinnova a ogni servizio, a ogni nuovo menu creato e portato in sala, a ogni gradimento degli affezionati clienti.

Il Ristorante Craf da Banana per questa sua autenticità, resta un punto di riferimento per la cucina tipica sarda ma anche per la convivialità: qui, si celebrano le eccellenze del territorio e il calore umano, fatto di professionalità e gentilezza. Con oltre 40 anni di professionalità in tavola, il Ristorante Craf da Banana vuole rendere ogni occasione unica e ogni nuova sperimentazione si inserisce in un percorso di evoluzione. Tutto questo è possibile solo con una condivisione di intenti e una brigata di professionisti capaci di esprimere le proprie potenzialità in nome di una storia di famiglia che guarda sempre più avanti, senza dimenticare le proprie radici. Ecco perché nulla è mai disatteso, la professionalità, la formazione e la sperimentazione sono costanti che guidano il lavoro di un team giovane e competente, in onore dei principi fondanti di famiglia. Così, ogni piatto può lasciare a ogni commensale un racconto speciale, una ricetta che profuma di terra sarda.

In fondo, solo insieme si può davvero crescere. Mattia e Alberto Pippia

Informazione promozionale a cura di Ristorante Craf da Banana

