Interventi in via Cadello, l’entrata a Cagliari è un incubo 

Una mattinata da incubo per il traffico di Cagliari con gli automobilisti che devono fare sempre più i conti con i numerosi cantieri in corso in tutta la città. In particolare, ieri si sono registrati i maggiori disagi in via Cadello, dove per permettere lo svolgimento dei lavori di fresatura e bitumatura sono state chiuse due corsie, una per ogni senso di marcia, all’altezza dei due semafori davanti all’ingresso del parco di Monte Claro con inevitabili conseguenze alla viabilità. Nel tratto interessato, gli operai erano impegnati a risistemare l’asfalto dopo alcuni interventi precedenti di Abbanoa.

Le operazioni sono durate per tutta la mattinata, causando problemi soprattutto nelle ore di punta in una delle strade più trafficate della città, complici anche i semafori, compreso quello di via del Seminario. Le lunghe code partivano dalla rotatoria tra via Jenner e via Santa Maria Chiara fino a quella di via Is Mirrionis. Diversi automobilisti hanno pazientato in fila, molti altri hanno provato a trovare un percorso alternativo, ma tra il traffico generale e gli altri cantieri non è stato semplice. Nel pomeriggio, una volta terminati i lavori e riaperte le due corsie di via Cadello, la situazione è migliorata poco a poco.

Cantieri e disagi anche in viale La Plaia e in via Riva di Ponente per la realizzazione delle nuove linee elettriche di e-distribuzione. Gli interventi vanno avanti da tempo. Gli ultimi sono iniziati il 27 maggio e proseguiranno fino al 26 giugno. Per tutta la durata dei lavori – fascia oraria dalle 9 alle 18 – in via Riva di Ponente (da vico I traversa La Plaia, fronte Agenzia Dogane) fino all’altezza di vico I Riva di Ponente è stata ristretta la carreggiata. Il Comune, inoltre, ha imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso e il divieto di sosta con rimozione forzata. Il cantiere di e-distribuzione già negli scorsi giorni aveva causato problemi al traffico cittadino. Ieri non ha fatto eccezione.

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