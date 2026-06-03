VaiOnline
Il caso.
04 giugno 2026 alle 00:46

Interventi in via Cadello, l’entrata a Cagliari è un incubo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una mattinata da incubo per il traffico di Cagliari con gli automobilisti che devono fare sempre più i conti con i numerosi cantieri in corso in tutta la città. In particolare, ieri si sono registrati i maggiori disagi in via Cadello, dove per permettere lo svolgimento dei lavori di fresatura e bitumatura sono state chiuse due corsie, una per ogni senso di marcia, all’altezza dei due semafori davanti all’ingresso del parco di Monte Claro con inevitabili conseguenze alla viabilità. Nel tratto interessato, gli operai erano impegnati a risistemare l’asfalto dopo alcuni interventi precedenti di Abbanoa.

Le operazioni sono durate per tutta la mattinata, causando problemi soprattutto nelle ore di punta in una delle strade più trafficate della città, complici anche i semafori, compreso quello di via del Seminario. Le lunghe code partivano dalla rotatoria tra via Jenner e via Santa Maria Chiara fino a quella di via Is Mirrionis. Diversi automobilisti hanno pazientato in fila, molti altri hanno provato a trovare un percorso alternativo, ma tra il traffico generale e gli altri cantieri non è stato semplice. Nel pomeriggio, una volta terminati i lavori e riaperte le due corsie di via Cadello, la situazione è migliorata poco a poco.

Cantieri e disagi anche in viale La Plaia e in via Riva di Ponente per la realizzazione delle nuove linee elettriche di e-distribuzione. Gli interventi vanno avanti da tempo. Gli ultimi sono iniziati il 27 maggio e proseguiranno fino al 26 giugno. Per tutta la durata dei lavori – fascia oraria dalle 9 alle 18 – in via Riva di Ponente (da vico I traversa La Plaia, fronte Agenzia Dogane) fino all’altezza di vico I Riva di Ponente è stata ristretta la carreggiata. Il Comune, inoltre, ha imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sorpasso e il divieto di sosta con rimozione forzata. Il cantiere di e-distribuzione già negli scorsi giorni aveva causato problemi al traffico cittadino. Ieri non ha fatto eccezione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incendi

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130

l Saiu, Serreli
Viabilità

Gli scavi di Terna strozzano la litoranea per Villasimius

Deroga al blocco estivo solo per le opere legate al Tyrrhenian Link Un’ora a passo d’uomo per andare da Mari Pintau a Margine Rosso 
Giorgia Daga
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Nel resto dell’Isola.

Gallura e Nuorese, caos nelle arterie verso il mare

Tania Careddu Gianfranco Locci
amministrative 2026

Il veterano di Sanluri sfidato dalla preside all’esordio in politica

Urpi a caccia del terzo mandato Fenu: «Alleanza con i giovani» 
Luigi Almiento
Regione

Tassa d’imbarco, 3 milioni per l’azzeramento

Il piano della maggioranza dopo gli attriti con Ryanair: taglio del balzello solo per i mesi invernali 
Roberto Murgia
Il blitz in Sardegna

Sinner mette su casa a Porto Raphael, regno della discrezione

Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio 
Andrea Busia
Il caso

Grazia a Minetti, dalla Procura nuovo via libera

«Infondati i pezzi del Fatto» I legali: chiederemo i danni 
strage di Amendolara

Arsi vivi, due arrivavano dall’Isola

Permessi di soggiorno rilasciati in Sardegna. Due le piste investigative 