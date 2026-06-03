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Incendi
04 giugno 2026 alle 00:46

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130 

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Giornata difficile sul fronte degli incendi, soprattutto nel Sud della Sardegna, complice il fortissimo maestrale. A Elmas, ieri pomeriggio, la 130 è stata chiusa per un’ora a causa del fumo che ha invaso la Statale. Preoccupazione anche all’Istituto agrario. In mattinata le fiamme aveva aggredito l’area attorno alla zona industriale. In volo due elicotteri, ma per le bonifiche è dovuto intervenire un Canadair decollato da Ciampino. Incendi a Decimomannu, Assemini e nel litorale di Quartu, problemi per la viabilità sulla Statale 554.

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