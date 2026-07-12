Inferno di fuoco a Maracalagonis, con il paese messo a dura prova a causa di un vasto incendio.

«Il nostro paese sta vivendo ore di grande preoccupazione tra la via San Basilio e la via Fratelli Cervi. Sono stata informata da cittadini di via San Basilio e recata sul posto ho constatato la disperazione», ha scritto la sindaca Francesca Fadda sui social. Aggiungendo: «Le fiamme stanno mettendo a dura prova il nostro territorio. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai Barracelli, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che, senza sosta, stanno operando per contenere l’incendio e mettere in sicurezza persone e beni».

«Rivolgo un appello – aggiunge Fadda nel post – a tutta la cittadinanza: seguite esclusivamente le indicazioni delle autorità, evitate di raggiungere le aree interessate dall’incendio e lasciate libere le strade per consentire i soccorsi. Ogni comportamento responsabile può fare la differenza». «Forza Maracalagonis – conclude la sindaca - Insieme supereremo anche questa prova».

(Unioneonline)

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