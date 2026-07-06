Il fascino del tango apre il Barumini Music & Heritage Festival: a Su Nuraxi arriva 'Nubes de Buenos Aires'
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Il fascino senza tempo della musica argentina aprirà, venerdì 11 luglio alle ore 21, il Barumini Music & Heritage Festival, la rassegna che trasforma il sito UNESCO di Su Nuraxi in uno dei palcoscenici culturali più suggestivi del Mediterraneo.
Protagonisti della serata saranno Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, interpreti di fama internazionale che da oltre vent'anni portano nei più importanti teatri e festival del mondo la magia della musica argentina. Un duo che ha conquistato il pubblico di oltre cinquanta Paesi, dall'Argentina agli Stati Uniti, passando per il Messico e la Corea.
Lo spettacolo, dal titolo "Nubes de Buenos Aires", accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le opere immortali di Astor Piazzolla, con brani iconici come Adios Nonino, Oblivion e Libertango, insieme alle composizioni di Agustín Bardì e Máximo Diego Pujol. Un concerto raffinato e coinvolgente, nel quale il suono del bandoneon e della chitarra dialogheranno con la suggestione millenaria di Su Nuraxi.
https://www.fondazionebarumini.it/barumini-music-heritage-festival/