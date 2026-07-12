Saranno Argentina-Inghilterra e Francia-Spagna le due semifinali del Mondiale di calcio 2026.

L'Argentina si è qualificata imponendosi per 3-1 ai supplementari contro la Svizzera. Le reti: Mac Allister porta avanti i campioni in carica, prima del pareggio di Ndoye. Ci pensano poi Julian Alvarez e Lau taro Martinez nell’extra time a regalare il passaggio del turno a Messi e compagni.

Ai supplementari anche la sfida tra Norvegia e Inghilterra, vinta dai britannici 1-2. Dopo il vantaggio di Schjelderup protagonista è Bellingham, autore di una doppietta.

Ma non mancano le polemiche: per i norvegesi una delle azioni gol inglesi sarebbe stata infatti viziata da una telecamera sopra il campo che avrebbe deviato un rinvio di Nyland.

(Unioneonline)

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