Mondiali, le semifinali: Argentina-Inghilterra e Francia-SpagnaL’Albiceleste supera la Svizzera 3-1 ai supplementari. Extra time anche per l’Inghilterra che passa contro la Norvegia (2-1 e polemiche)
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Saranno Argentina-Inghilterra e Francia-Spagna le due semifinali del Mondiale di calcio 2026.
L'Argentina si è qualificata imponendosi per 3-1 ai supplementari contro la Svizzera. Le reti: Mac Allister porta avanti i campioni in carica, prima del pareggio di Ndoye. Ci pensano poi Julian Alvarez e Lautaro Martinez nell’extra time a regalare il passaggio del turno a Messi e compagni.
Ai supplementari anche la sfida tra Norvegia e Inghilterra, vinta dai britannici 1-2. Dopo il vantaggio di Schjelderup protagonista è Bellingham, autore di una doppietta.
Ma non mancano le polemiche: per i norvegesi una delle azioni gol inglesi sarebbe stata infatti viziata da una telecamera sopra il campo che avrebbe deviato un rinvio di Nyland.
(Unioneonline)