Elmas, 3 luglio 2026. Arte, emozione e impegno per l'ambiente trovano casa al Fass Shopping Centre, dove è stata inaugurata MANIMALI, la celebre mostra di Guido Daniele, artista conosciuto a livello internazionale per le sue sorprendenti opere di hand painting. Fino al 31 luglio, il centro commerciale ospita per la prima volta in Sardegna un percorso espositivo capace di unire spettacolarità e riflessione, trasformando ogni visita in un'esperienza coinvolgente per adulti e bambini.

L'inaugurazione, svoltasi il 3 luglio, ha visto la partecipazione dello stesso Guido Daniele, protagonista di una suggestiva performance dal vivo durante la quale ha realizzato una delle sue iconiche opere dipingendo direttamente sulle mani di modelli scelti tra i visitatori del centro, mentre un’altra performance è attesa per il pomeriggio. Momenti che permettono al pubblico di assistere dal vivo alla nascita delle immagini che hanno reso celebre l'artista in tutto il mondo.

«Sono particolarmente felice che MANIMALI approdi finalmente in Sardegna, una terra che conosco e amo profondamente», racconta Guido Daniele. «È ancora più significativo farlo in un luogo come Fass Shopping Centre, che dimostra una visione consapevole del proprio ruolo verso il territorio e la comunità. Mi emoziona sapere che, al termine dell'esposizione, le fotografie saranno donate a una struttura che accoglie bambini: un modo per lasciare un po' del colore, della fantasia e della meraviglia che queste opere vogliono trasmettere.»

Le sue opere, nate dall'incontro tra body painting, fotografia e illusione ottica, trasformano la mano umana in animali di straordinaria precisione e realismo. Dietro l'effetto scenografico si cela però un messaggio preciso: richiamare l'attenzione sulla fragilità degli ecosistemi e sul rapporto tra uomo e natura, invitando ciascuno a sentirsi parte attiva nella loro tutela.

L'arrivo della mostra rappresenta anche un'importante occasione culturale per il territorio. L'Amministrazione comunale di Elmas ha accolto con entusiasmo l'iniziativa, riconoscendone il valore non solo artistico ma anche sociale. «Accogliamo con grande piacere un'iniziativa che arricchisce l'offerta culturale del nostro territorio e contribuisce a rafforzare il legame tra arte, comunità e sensibilità ambientale.»

Il progetto si inserisce in una visione più ampia, condivisa dalla proprietà del centro, che vede nella cultura uno strumento di crescita e responsabilità sociale. «Scegliamo di sostenere progetti capaci di generare un impatto positivo», sottolinea Stefano De Pascale, Proprietà Fass Shopping Centre – Villa del Mas. «Accogliere MANIMALI nasce dalla convinzione che sia nostra responsabilità contribuire al benessere della società e del pianeta.»

Una filosofia che guida anche la direzione del centro commerciale, sempre più orientata a trasformare gli spazi in luoghi di incontro e partecipazione. «Confermiamo la volontà di Fass Shopping Centre di essere uno spazio di vita multifunzionale, capace di andare oltre la dimensione commerciale per diventare un luogo di incontro, cultura e partecipazione», spiega Nadia Mombelli, Direttrice di Fass Shopping Centre.

Il successo internazionale di MANIMALI testimonia la forza del progetto. La mostra ha già fatto tappa in oltre cinquanta città nel mondo ed è stata ospitata in luoghi simbolo come il Rockefeller Center di New York e Harrods di Londra, diventando una delle esposizioni più fotografate d'Europa. Non a caso anche il WWF Svizzero ha scelto queste opere per una storica campagna di sensibilizzazione, riconoscendo nella poetica di Guido Daniele una straordinaria capacità di comunicare il rispetto per la natura attraverso l'arte, sintetizzata nel messaggio: "Difendo la natura con l'arte", tradotto nel celebre invito "Diamo una mano agli animali".



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