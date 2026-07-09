Ci sono cantine che costruiscono il proprio prestigio su un vino simbolo. E poi ci sono realtà che riescono a fare qualcosa di ancora più difficile: trasformare l'intera produzione in una firma riconoscibile.

È questa la storia di Siddùra, la cantina che in poco più di quindici anni, ha conquistato un posto tra i nomi più autorevoli dell'enologia italiana grazie a un principio semplice quanto ambizioso: non rincorrere i riconoscimenti, ma costruire vini capaci di conquistarli. Oggi quel percorso si racconta attraverso dodici etichette che rappresentano la Sardegna in Italia e nel mondo.

Dal Vermentino al Cannonau, passando per Carignano, rosati, spumanti e passiti, ogni vino nasce da una stessa filosofia produttiva: esprimere il territorio senza compromessi, puntando sulla ricerca continua e su standard qualitativi sempre più elevati. Non è un caso che i riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni abbiano interessato l'intera produzione della cantina. Il simbolo di questo percorso resta Maìa, Vermentino di Gallura DOCG Superiore, diventato una delle etichette italiane più premiate già Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2026, Cinque Grappoli Bibenda, Corona di Vinibuoni d'Italia.

Il prestigio della cantina nasce dalla capacità di mantenere livelli qualitativi elevati su tutta la gamma. Ogni vino rappresenta una diversa interpretazione del territorio, ma tutti condividono la stessa impronta: ricerca, precisione e una qualità riconosciuta anno dopo anno dalle più autorevoli guide italiane e internazionali. È questa continuità ad aver trasformato Siddùra in una delle realtà più premiate dell'enologia, capace di affermarsi attraverso la forza dell'intera collezione. Dietro questi risultati non c'è soltanto il lavoro quotidiano in vigneto e in cantina. C'è una ricerca continua che coinvolge ogni fase del progetto, dalla selezione delle uve alle tecniche di vinificazione, fino al confronto con alcune delle più autorevoli competenze del panorama internazionale. Una ricerca che non guarda soltanto alla qualità, ma anche alla capacità di interpretare l'evoluzione del mercato.

È proprio da questa visione che nasce Èros, l'ultima creazione della cantina gallurese, presentata ufficialmente al 7Pines Resort Sardinia davanti alla stampa e agli operatori del settore. Con Èros, Siddùra non introduce semplicemente una nuova etichetta. Introduce una nuova idea di vino rosso. È infatti un rosso creato fin dall'origine per essere servito fresco. Non un vino tradizionale portato a una temperatura più bassa, ma un progetto enologico sviluppato nell'arco di due anni affinché ogni scelta, dalla gestione del vigneto alla vinificazione, fosse orientata a esprimere il meglio del vino tra i 10 e i 12 gradi.

È una differenza sostanziale, perché cambia completamente il punto di partenza. La temperatura di servizio non è una scelta del consumatore, ma uno degli elementi identitari del progetto. Un rosso che conserva struttura, personalità e profondità aromatica, offrendo allo stesso tempo quella freschezza e quella bevibilità che oggi molti ricercano soprattutto nei mesi più caldi. La presentazione ufficiale ha voluto dimostrarlo anche attraverso il linguaggio della gastronomia. Dopo il racconto del progetto, Èros è stato protagonista di una degustazione in abbinamento alle pizze d'autore del maestro pizzaiolo Franco Pepe, confermando una straordinaria versatilità negli accostamenti e una naturale predisposizione a nuove occasioni di consumo.

È la dimostrazione di come la qualità non significhi soltanto custodire una tradizione, ma anche avere il coraggio di innovarla. Ed è forse questa la vera cifra stilistica di Siddùra: una cantina che continua a conquistare i più prestigiosi riconoscimenti internazionali senza smettere di guardare avanti. Perché l'eccellenza, quando diventa un metodo di lavoro, non si limita a premiare ciò che è stato fatto. Diventa il punto di partenza per immaginare ciò che ancora non esiste. E oggi quel futuro ha un nome: Èros.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

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