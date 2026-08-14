L’estate non è solo il momento per staccare la spina, ma può diventare anche l’occasione per ritrovare l’ispirazione, fare il punto sui propri obiettivi e progettare il futuro. Per chi desidera sfruttare le pause di agosto per investire sul proprio valore, tra i consigli di lettura sotto l’ombrellone c’è “La Bibbia della Ricchezza” di Nicola Perra, un volume che intreccia il racconto autobiografico a una guida pratica all’imprenditoria.

Nicola Perra non propone teorie astratte, ma parte dalla propria esperienza personale e professionale per raccontare come sia possibile costruire un percorso economico e imprenditoriale solido anche senza disporre di capitali iniziali. Attraverso ostacoli, dubbi e sfide concrete, l’autore mostra il ruolo che resilienza, determinazione e approccio mentale possono avere nel trasformare le difficoltà in opportunità e intuizioni.

Al racconto personale si affianca la componente più operativa del libro. “La Bibbia della Ricchezza” raccoglie strategie ed esperienze maturate sul campo, metodi e scelte pratiche per sviluppare le proprie competenze e costruire capitale, insieme a indicazioni per applicare concretamente le tecniche sperimentate dall’autore. Un percorso che punta anche sullo sviluppo di una mentalità imprenditoriale, invitando il lettore a mettersi in gioco e a valorizzare il proprio potenziale.

Pensato anche come lettura per i momenti di relax estivo, “La Bibbia della Ricchezza” vuole così andare oltre il racconto di una storia personale: un invito a utilizzare il tempo delle vacanze anche per riflettere sui propri obiettivi e gettare le basi per nuovi progetti.

Il libro è disponibile in libreria e nell’eCommerce Vaionline.

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