Attraversamenti pedonali al buio, poco visibili o non segnalati. E i rischi per chi si muove a piedi a Cagliari, tra cittadini e turisti, sono sempre maggiori.

Le segnalazioni arrivano da varie parti della città, a iniziare dalle zone più centrali, compresa via Roma. Non aiutano nemmeno i tanti cantieri che, come in viale Diaz e in viale Bonaria, nascondono di fatto gli attraversamenti. Tra le strade più pericolose per la scarsa illuminazione ci sono anche viale Trieste, viale Sant'Avendrace e viale Colombo, dove i residenti lamentano da tempo il malfunzionamento degli impianti pubblici.

«Siamo ben consapevoli che negli anni si siano accumulati ritardi proprio sul fronte della segnaletica», le parole dell'assessore alla Viabilità, Yuri Marcialis, che assicura come con il nuovo appalto di manutenzione di strade e piazze si stia intervenendo progressivamente in tutta la città.

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