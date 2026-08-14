Una serata in crescendo. La prima del Red Valley è una giornata che parte lenta, come il pubblico che guadagna con tutta calma la Olbia Arena, sede fino a domani dell’11ª edizione del festival prodotto e organizzato da Magma Events.

Ma quando prende quota, raggiunge livelli simili a quelli delle passate stagioni, complici le esibizioni di Ditonellapiaga, Bresh e Achille Lauro, che si presentano in scena per ultimi accendendo la lunga notte olbiese.

Mara Sattei, Chiello e Clara, che li precedono sul palco, scaldano il pubblico, Ditonellapiaga, che chiude il suo spettacolo con la sanremese “Che fastidio”, alza il ritmo e Bresh, con “Umore marea” e “Tutto a puttane”, “Nightmares”, “Il meglio di te” e “Capo Horn”, completa l’opera accompagnando il Red Valley verso il momento clou: lo show di Achille Lauro all’una inoltrata di notte.

“Amor”, “Bam Bam Twist”, “Dannata San Francisco”, “1969” e “Senza una stupida storia”: la cinquina di partenza fa cantare tutta l’arena, giovani, adulti e bambini, poi Lauro vira verso “Perdutamente”, “Me ne frego”, “Amore disperato” e “Rolls Royce”, e tira dritto fino alla fine della notte facendo partire i titoli di coda del “day 1” del Red Valley, che tornerà stasera con nuovi artisti alla Olbia Arena.

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