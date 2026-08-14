Ariete – Questo venerdì parte un po’ in salita, con molta tensione e nervosismo. Cercate di mantenere la calma!

Toro – La vostra costanza vi premierà, abbiate fiducia nel futuro e non lasciatevi intimidire dalle opinioni altrui.

Gemelli – Tante novità questo mese: si prospetta un periodo di interessanti e soprattutto piacevoli cambiamenti...

Cancro – Siete dinamici e pieni di energia. Perché non cambiate la vostra routine con nuovi hobby?

Leone – Attenti a non cadere nelle provocazioni. Rischiate di rispondere in modo irruento e pentirvi subito dopo.

Vergine – In questo momento non vi sentite calmi. Troppi impegni vi stanno portando via la serenità e la pazienza.

Bilancia – Ci sono stati dei dubbi e delle perplessità, ma finalmente riuscirete a capire in che direzione è meglio muoversi.

Scorpione – Avete speso abbastanza in questo periodo. Sarebbe meglio tenere un po’ più sotto controllo le finanze...

Sagittario – Così combattivi e decisi non lo siete mai stati. È il momento di mostrare agli altri tutta la vostra grinta!

Capricorno – Un rapporto vi sta soffocando sempre più. Se quella persona non fa per voi dovete dirglielo al più presto!

Acquario – Siete un po’ preoccupati per delle scadenze imminenti. È importante che manteniate la lucidità.

Pesci – In questo momento è importante circondarvi di persone sincere che sappiano darvi un buon consiglio.

© Riproduzione riservata