I prodotti

Le opportunità tecnologiche che il mercato propone sono numerose e risulta, fondamentale, il sapersi destreggiare tra i fattori più dettagliati che, poi, saranno di utilità per una struttura turistica.

«Le nostre soluzioni non solo ottimizzano l’esperienza degli ospiti, ma permettono alle strutture di gestire risorse in modo più efficiente, contribuendo alla sostenibilità e alla crescita dell’intero settore», definisce i suoi prodotti di innovazione Bruno Di Iorio, a capo della squadra di professionisti che fanno parte di El.Sa Tlc Group.

In effetti, oggi il team di El.Sa Tlc Group si è consolidato in una realtà forte e capace di raggiungere l'efficienza nel vasto panorama della business e hospitality in Sardegna.

La struttura aziendale opera con dinamicità sull’intero territorio sardo, da oltre un decennio, in supporto agli albergatori, assecondando le necessità e il business di ogni realtà.

L'evoluzione dell'azienda si deve, soprattutto, alla grande dedizione e passione per il lavoro. In quest'ottica sono stati creati e proposti ai clienti, importanti prodotti.

Nel 2021, infatti, sono nate le business unit: Smart Tech, i servizi di tecnologia avanzata con focus specializzato per l’hospitaly, Elsa Digital Concierge, il concierge digitale che può rivoluzionare l’esperienza degli ospiti.

Nel 2023, si aggiungono dei servizi che coprono ambiti ancora più specifici: All Tech Security, Green Energy System e Air Control, rivolti all'area della videosorveglianza e antincendio, domotica e fotovoltaico, climatizzazione industriale.

Elsa Digital Concierge

Vivere un soggiorno su misura è possibile con una gestione personalizzata per ogni struttura: quindi prenotare, esplorare e accedere ai servizi, attraverso la TV della propria camera dell'albergo o dal dispositivo mobile preferito, smartphone o tablet.

Il servizio all'avanguardia si occupa dell'invio di messaggi personalizzati, notifiche push e crea pagine dedicate per la promozione di offerte esclusive. Con l'ausilio dei banner commerciali, ogni contenuto è un flyer digitale per massimizzare la visibilità dei numerosi prodotti offerti. Gli stessi contenuti sono personalizzati in tutte le lingue, così da un'accoglienza inclusiva, per chi proviene da ogni parte del mondo.

Smart Tech

Il programma dell'azienda El.Sa Tlc Group trasforma la struttura alberghiera in un ambiente connesso e all'avanguardia. Le soluzioni IT di networking soddisfano, infatti, le necessità del settore hospitality, garantendo, ai clienti che la scelgono, efficienza, elevati livelli di qualità e tecnologia.

Nel settore alberghiero: una comunicazione efficiente è fondamentale per offrire un’esperienza unica agli ospiti. Il VoIP è proposta come la soluzione più adatta per modernizzare il sistema telefonico di un hotel, ottimizzando costi e migliorando i servizi.

