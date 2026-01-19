La transizione digitale e l’innovazione non sono più una prospettiva futura, ma una necessità concreta per la competitività delle imprese. In questo scenario, Stackhouse, società sarda specializzata nello sviluppo software e nella realizzazione di piattaforme digitali, mette a disposizione il proprio know-how – maturato lavorando da anni per la grande industria italiana – a favore dell’intero tessuto produttivo regionale. Un’apertura che riguarda micro e piccole imprese, artigiani, startup e nuove iniziative imprenditoriali, chiamate oggi a confrontarsi con un’opportunità senza precedenti: un pacchetto articolato di strumenti di finanziamento regionali, gestiti da Sardegna Ricerche nell’ambito del Programma FESR 2021-2027 della Regione Autonoma della Sardegna.

Stackhouse si propone come partner tecnologico e progettuale per accompagnare le imprese non solo nell’accesso ai bandi, ma soprattutto nella traduzione delle agevolazioni in progetti concreti, sostenibili e orientati al mercato, applicando metodologie e standard tipici dei contesti industriali complessi. Cinque strumenti, un’unica strategia di crescita Nel dettaglio, le opportunità attualmente attive o di prossima attivazione coprono l’intero ciclo dell’innovazione:

Aiuti alle MPMI per la transizione digitale Destinati a micro, piccole e medie imprese. Progetti focalizzati su digitalizzazione di processi e servizi, con contributo a fondo perduto fino al 90% e investimenti fino a circa 200.000 euro per progetto.

Voucher per l’innovazione dell’artigianato Rivolti a imprese artigiane, microimprese e professionisti. Finanziamenti da 10.000 a 50.000 euro, con copertura fino al 100% dei costi ammissibili, per sviluppo di prodotto, processi, proprietà intellettuale e innovazione commerciale.

Sostegno allo sviluppo delle nuove imprese innovative Pensato per micro e piccole imprese costituite da 1 a 5 anni. Piani di sviluppo aziendale da 350.000 a 1.000.000 di euro, con contributi a fondo perduto dal 60% all’80%, per accompagnare la fase di scale-up.

Voucher Startup Dedicato alle startup innovative costituite da meno di 48 mesi. Piani di attività tra 40.000 e 200.000 euro, con agevolazione al 70%, elevabile fino all’85% in presenza di premialità, per completamento del prototipo e ingresso sul mercato.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale Strumento rivolto a imprese strutturate e partenariati, per progetti ad alto contenuto tecnologico.

Contributi fino al 100% per la parte di ricerca e percentuali variabili per lo sviluppo sperimentale, con investimenti di dimensione medio-alta. Un ponte tra industria e territorio «Il nostro obiettivo – spiegano da Stackhouse – è portare nel tessuto produttivo sardo competenze, metodi e visione maturati lavorando con grandi gruppi industriali, adattandoli alle esigenze reali di imprese più piccole, startup e professionisti. Non solo tecnologia, ma capacità di progettare, sperimentare e crescere in modo strutturato». Un approccio che punta a trasformare i bandi da semplice occasione finanziaria a leva strategica di sviluppo, rafforzando la competitività delle imprese locali e la loro capacità di operare su mercati più ampi. Per informazioni e primi orientamenti: carmine.barbato@stackhouse.it

