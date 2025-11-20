CFadda Fai da te, il brico 100% Sardegna, si conferma per il quinto anno consecutivo l’insegna più apprezzata dai consumatori italiani nella categoria “Fai-da-te & Manutenzione Casa” dell’elezione “Insegna dell’Anno Italia” 2025-2026.

L’insegna ha ottenuto un doppio riconoscimento:

Insegna dell’Anno Italia per l’esperienza nei negozi fisici, premiata, in particolare, per la competenza degli addetti;

Insegna Web dell’Anno Italia per il negozio online cfadda.com, distinguendosi per la qualità del servizio offerto sul web. Un riconoscimento che arriva dai consumatori.

L’elezione “Insegna dell’Anno Italia” è organizzata da Q&A Research Italia in collaborazione con SEIC – Studio Orlandini e premia le insegne più amate sulla base dei giudizi espressi direttamente dai consumatori.

L’edizione 2025-2026 ha registrato numeri particolarmente significativi:

338.559 consumatori coinvolti;

540.020 valutazioni complessive su 550 insegne;

27 categorie per il premio Insegna dell’Anno Italia e 24 categorie per l’Insegna Web dell’Anno.

L’89% dei voti è stato espresso da dispositivi mobili e quasi il 70% dal pubblico femminile, con una forte partecipazione della fascia d’età 35-54 anni, a conferma di un coinvolgimento ampio e maturo.

Nella valutazione dei consumatori, le insegne vengono valutate su aspetti come il prezzo, l'assortimento, l'accoglienza, la competenza, la facilità d’acquisto e il setting del punto vendita e l’esperienza vissuta al suo interno ma, anche, sul servizio, le informazioni, la consegna e la fruibilità del negozio web.

CFadda Fai da te si è distinta nella propria categoria per la professionalità del personale nei punti vendita fisici e per l’eccellenza del servizio offerto online, consolidando un modello di relazione con il cliente che integra fiducia, prossimità territoriale e strumenti digitali.

Il tema scelto per l’edizione 2025-2026 – “All’Insegna del Gioco di Squadra – i 1000 volti del Retail” – valorizza il contributo delle persone che ogni giorno lavorano dietro le quinte delle aziende premiate.

«Questo premio è dedicato ai nostri clienti che ci scelgono da generazioni e al nostro straordinario team che con impegno e passione dà vita a tutto ciò che facciamo» – commenta Francesca Fadda, vicepresidente del Gruppo CFadda – «Siamo un’azienda familiare nata e cresciuta in Sardegna e l'essere premiati accanto a grandi realtà nazionali e internazionali è per noi fonte di grande orgoglio».

Il brico 100% Sardegna che guarda al futuro, CFadda, è un punto di riferimento per il bricolage e la manutenzione della casa, che garantisce un'ampia rete di punti vendita ben distribuiti su tutta la Sardegna e un e-commerce che permette di acquistare online un ventaglio di prodotti e dei servizi specifici, quali ritiro gratuito in negozio, la consegna a domicilio rapida, in tutta Italia.

Radicata nel territorio ma orientata all’innovazione, l'azienda CFadda continua a investire sulla formazione delle persone, il miglioramento dell’offerta, i servizi in store e la digitalizzazione, mantenendo al centro la relazione con le famiglie e la clientela appassionata al fai da te.

La conferma dei titoli di Insegna dell’Anno Italia 2025-2026 e Insegna Web dell’Anno Italia 2025-2026, nella categoria Fai-da-te & Manutenzione Casa, rappresenta un ulteriore passo in questo percorso e un segnale forte della fiducia consegnata da parte dei clienti.

Questo premio è dedicato ai clienti di CFadda, che ogni giorno scelgono questa azienda per dare forma ai propri progetti e che hanno voluto premiarla anche questa volta con il proprio voto. Il legame nato in Sardegna si sta espandendo a tutta Italia, con una comunità di clienti sempre più ampia, che trova nello shop online cfadda.com un punto di riferimento, comodo e affidabile.

Per ulteriori dettagli sul premio, si può consultare il sito www.insegnadellanno.it

