Ultimo appuntamento, a Villa Verde, per la rassegna “INTRECCI – Storie, suoni e magie per tutte le età”. L’iniziativa che ha tra le sue finalità quella di vivacizzare e portare la creatività ovunque, in modo capillare oltre i confini dei consueti e grandi circuiti, è organizzata dall’Associazione Culturale “Palazzo d’Inverno”, sotto la direzione artistica di Betty Oro. Ultimo appuntamento sabato 22 novembre, al centro di produzione culturale “Move the Box”, a partire dalle 17, con “Tragodia Teatro” che presenta la commedia “Le Corna sono come i Tacchi… Slanciano!!”, di Virginia Garau e Daniela Melis. Sul palco Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Marta Ibba, Carmen Porcu e Ulisse Sebis, diretti da Virginia Garau. L'opera, composta da due atti rapidi e irresistibilmente comici, trae ispirazione da “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli, attualizzata ai giorni nostri con focus sulla corruttibilità della società contemporanea. La commedia espone in modo esilarante la corruttibilità morale dei personaggi, tutti mossi dall'unico desiderio di trarre profitto personale.

