Caffè Corretto, la puntata del 20 novembre 2025: Digitalizzazione, rischi di esclusione per migliaia di anziani sardiConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 20 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Federico Marini – coordinatore di Anap Confartigianato – Digitalizzazione, rischi di esclusione per migliaia di anziani sardi
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Pisacane torna contro il Genoa con Deiola recuperato
Giampiero Vargiu – direttore artistico festival Connetica – Oristano, ConnEtica: al via il festival su etica e tecnologia
Emanuele Dessì – Direttore – Martina Lattuca: terzo giorno di ricerche a Calamosca