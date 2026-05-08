Prosegue il ricco calendario di eventi organizzati dall’associazione “Il Crogiuolo”. Stasera dalle 16 alle 18, verrà proposto un appuntamento per parlare di alimentazione in modo semplice, diretto e scientifico. Scopo dell’incontro: sfatare le informazioni spesso contrastanti che circolano sul web. L’ospite, negli spazi di Sa Domu de Su Coru in via Progresso 2 a Quartucciu, sarà la biologa nutrizionista Carla Frongia per un incontro dedicato al rapporto tra cibo, salute ed emozioni.

L’appuntamento, dal titolo “Parliamo di alimentazione”, sarà un’occasione di confronto aperto al pubblico per parlare di dieta mediterranea e dell’organizzazione di un menù settimanale, così da potersi adattare ai diversi ritmi e alle esigenze familiari. Ampio spazio anche ai falsi miti alimentari: dai grani antichi al glutine, fino agli integratori naturali.

Non mancherà una riflessione sul linguaggio legato al cibo e all’immagine del proprio corpo, con l’incontro che durerà circa due ore.

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