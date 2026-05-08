Dopo 2h42’ di gioco, Michele Mecarelli si è imposto 6-3, 0-6, 7-6(2) sul lucky loser Lorenzo Berto e ha conquistato l’accesso alle semifinali del singolare maschile del sesto Itf Combined di Santa Margherita di Pula, manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Mecarelli affronterà ora il francese Arthur Nagel, testa di serie numero 5. Eliminato, invece, il numero 6 del seeding, Enrico Dalla Valle, battuto 6-3, 6-1 dal bulgaro Pyotr Nesterov, numero 2. Out anche il qualificato Giacomo Crisostomo, sconfitto 6-3, 6-1 dall’iraniano Kasra Rahmani.

Femminile. Tre italiane ai quarti femminili. Verena Melis era in vantaggio 5-3 al momento del ritiro di Tatiana Pieri, della testa di serie numero 6. Nel match tra wild card, ha conquistato il pass Camilla Gennaro, che ha sconfitto 6-0, 6-1 Marcella Dessolis. E, infine, Arianna Zucchini che ha superato 6-2, 7-6 Angelica Raggi e domani affronterà Gennaro. Eliminate la wild card Ilary Pistola, battuta 1-6, 6-3, 6-3 in 2h38' dalla lettone Beatrise Zeltina, prossima avversaria di Meliss, e la qualificata Barbara Dessolis, sconfitta 6-2, 6-3 dalla finlandese Laura Hietaranta, numero 5 del tabellone.

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