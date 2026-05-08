Il Comune di Aggius ha pubblicato il bando della XX edizione del concorso “Racconti della Gallura e della Corsica”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della lingua e della tradizione gallurese e corsa, della quale è presidente della giuria, Andea Muzzeddu.

Il concorso è aperto a racconti in lingua sardo-gallurese e nelle sue varianti, purché inediti e mai premiati in altre manifestazioni. Sono previsti due distinti settori: “Racconti della Gallura” e “Racconti della Corsica”. Per la sezione Gallura è inoltre prevista una suddivisione tra giovani, dai 10 ai 17 anni, e adulti dai 18 anni in su. Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato, da inviare in forma rigorosamente anonima. Il plico deve essere inviato, entro e non oltre il 10 settembre 2026, al seguente indirizzo: XX Premio "Aggju" - Cónti Gadduresi e Cóssi - 2026, C/O Comune di Aggius, via P. Paoli, 39 - 07020 Aggius oppure all’indirizzo protocollo@comuneaggius.it I racconti della Corsica, riservato ai concorrenti residenti in quell'isola, vanno inviati – con la stessa modalità – all'indirizzo indicato dal Presidente della Commissione giudicatrice di quella Regione. Per i vincitori sono previsti premi in oggetti e prodotti tessili del territorio per la sezione adulti, mentre ai giovani saranno assegnati strumenti digitali. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato e una copia della raccolta dei racconti dell’edizione precedente. La premiazione si terrà nel mese di ottobre presso il Centro Polifunzionale di Marugnò ad Aggius. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Aggius.

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