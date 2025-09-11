Cagliari. L'Agenzia Funebre Don Bosco Servizi funebri e cremazioni opera a Cagliari e in tutta la Sardegna, con umanità, rispetto e discrezione.

Nel momento più triste della vita, quando le parole mancano e il tempo si ferma, è importante affidarsi a dei professionisti che garantiscono un servizio impeccabile, attento e rispettoso.

L’Agenzia Funebre Don Bosco ha sede a Cagliari, in Piazza Giovanni XXIII 63/65, da anni è un punto di riferimento per le famiglie sarde, grazie ai suoi servizi funebri completi e cremazioni. Fondata con l’intento di accompagnare le famiglie nel momento del lutto, l'impresa Funebre Don Bosco è guidata da Mariano Ligas insieme a un team esperto e premuroso che garantisce un servizio h24, ogni giorno dell’anno.

I nostri servizi funebri sono completi nella gestione e personalizzati, in base alle richieste della famiglia.

Con una semplice una telefonata al 388.7869350 si può avere accanto un consulente per ogni fase dell’organizzazione del funerale.

338.7869350

www.agenziafunebredonbosco.it

Comunicato aziendale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco

