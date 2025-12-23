Dieci appartamenti popolari ad altrettante famiglie sono state consegnati oggi a Settimo San Pietro dall’amministrazione comunale: otto sono stati costruiti in un’area adiacente la via San Salvatore grazie ad un finanziamento ministeriale di un milione e 300mila euro a cui si è aggiunto un cofinanziamento del Comune di 360 mila euro.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Gigi Puddu alla presenza degli assessori Concu, Arba, Atzori e Pitzalis, di consiglieri comunali e dei nuovi inquilini, emozionatissimi e soprattutto comprensibilmente soddisfatti. Grande la commozione di tutti, insomma. Tutte le case assegnate con una superficie di circa 80 metri quadrati ciascuna, sono stati realizzati con l'impianto fotovoltaico e di climatizzazione.

«Si tratta - ha detto il sindaco Puddu, dopo il taglio del nastro – del raggiungimento di un obiettivo importantissimo delle linee programmatiche dell’amministrazione comunale, perché consente di dare risposte concrete e durature al disagio sociale derivante dalle difficoltà di accesso al mercato dell’edilizia abitativa».

«Contemporaneamente il Comune di Settimo - ha aggiunto il sindaco - sta portando avanti le procedure per la consegna di altri due appartamenti di proprietà dell’agenzia regionale AREA che si sono resi disponibili con la rinuncia dei precedenti assegnatari. Appena AREA effettuerà gli interventi di manutenzione previsti, anche le altre due famiglie in graduatoria, potranno finalmente usufruire del diritto alla casa».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata