«Una tregua di 24 ore a Natale in Ucraina e non solo»: l’appello di Papa LeoneIl pontefice: «Tristezza per il rifiuto della Russia. Il mio pensiero anche a Gaza»
«Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo». Lo ha detto Papa Leone XIV, invitando Mosca e Kiev al cessate il fuoco, appello esteso ad ogni Paese in conflitto.
Riferimento anche al Medioriente: «Un'ora fa – ha detto il pontefice all'uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo – sono stato in contatto con il parroco di Gaza, dove stanno cercando di celebrare una festa di Natale in una situazione ancora molto precaria. Anche per questo – ha concluso il Papa – speriamo che vada avanti l'accordo per la Pace».
(Unioneonline)