Ha minacciato il personale del centro sociale Ozanam di viale Sant’Ignazio a Cagliari impugnando anche una taglierina.

Un 61enne cagliaritano è stato bloccato nel pomeriggio e poi denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia.

Un’azione dettata sembra da una difficile situazione psichica. L’uomo é accusato di minacce. Per il personale dell’associazione alla fine momenti di paura ma nessuna conseguenza fisica.

