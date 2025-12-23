momenti di paura
Cagliari, minaccia il personale del centro sociale con un taglierino: bloccatoL’uomo fermato in viale Sant’Ignazio dai carabinieri del nucleo radiomobile
Ha minacciato il personale del centro sociale Ozanam di viale Sant’Ignazio a Cagliari impugnando anche una taglierina.
Un 61enne cagliaritano è stato bloccato nel pomeriggio e poi denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia.
Un’azione dettata sembra da una difficile situazione psichica. L’uomo é accusato di minacce. Per il personale dell’associazione alla fine momenti di paura ma nessuna conseguenza fisica.
