Nelle primissime ore di martedì una utilitaria è stata avvolta dalle fiamme a Oschiri.

Una situazione pericolosa, diverse persone che vivono nella zona sono uscite di casa allarmate. Le fiamme si sono sollevate, altissime, nei pressi di via Bellini, nel centro del paese. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Ozieri. Stando alle prime attività delle forze dell’ordine, potrebbe trattarsi di un incendio di natura dolosa, ma sul punto non ci sono elementi certi e definitivi. La velocità di propagazione delle fiamme fa pensare a un atto intimidatorio.

L’utilitaria distrutta dalle fiamme era in uso o comunque riconducibile a un militare dell’Arma dei Carabinieri. Sul punto c’è la riservatezza più assoluta. Il bilancio dei danni è pesante, il rogo ha reso utilizzabile l’auto. Nella zona ci sarebbero diversi sistemi di videosorveglianza attivi.

