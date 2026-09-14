Ilary Blasi dice sì a Bastian Müller. La conduttrice ha celebrato il suo secondo matrimonio con l’imprenditore tedesco a Ravello, in Costiera Amalfitana. Tutto blindato, non troppi invitati (circa un’ottantina) e una festa lontana dai riflettori, uno stile opposto rispetto alle nozze-show del 2005 con Francesco Totti.

La giornata è stata piuttosto insolita: nel pomeriggio, nella splendida cornice di Villa Cimbrone, il rito simbolico e la festa con parenti, mentre il vero «sì», quello civile, è arrivato soltanto nella notte, quando gli sposi e un gruppo ristretto di invitati hanno raggiunto il Comune di Ravello. Poco dopo l’una, Ilary e Bastian sono diventati ufficialmente marito e moglie.

Per l’occasione la conduttrice ha scelto un abito bianco firmato Ermanno Scervino, con bretelline e lunghi guanti. Ma, arrivata davanti al municipio, ha stupito tutti con un dettaglio decisamente meno convenzionale: le infradito ai piedi. Tra i volti noti, alla fine, Silvia Toffanin, amica di lunga data di Ilary fin dai tempi di «Passaparola».

Intanto Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiavano il loro anniversario con cuori, palloncini e una romantica dichiarazione d’amore. «Cinque anni di noi», recitava il messaggio. Un conteggio che non sembrerebbe coincidere con la cronologia pubblicamente nota della loro relazione.

Totti aveva raccontato che la storia con Noemi era nata poco dopo Capodanno 2022, per poi concretizzarsi nel marzo dello stesso anno. La data suggerita dal post di Bocchi anticiperebbe dunque l’inizio della relazione di alcuni mesi, un dettaglio non da poco che potrebbe avere un peso anche nella battaglia giudiziaria tra Blasi e Totti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata