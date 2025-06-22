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Cultura

Marco Pannella durante la conferenza stampa nella sua stanza dell'ospedale Gemelli di Roma, 24 aprile 2014. ANSA/ETTORE FERRARI
Marco Pannella durante la conferenza stampa nella sua stanza dell'ospedale Gemelli di Roma, 24 aprile 2014. ANSA/ETTORE FERRARI
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#AccaddeOggi: 19 maggio 2016, muore Marco Pannella

Il paladino delle battaglie civili in Italia

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Cultura

#AccaddeOggi: 22 dicembre 1928, nasce Piero Angela

L'amato divulgatore scientifico è morto recentemente, nell'agosto di quest'anno

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A section of the Sistine Chapel ceiling pictured during the conservation and restoration of the Sistine Chapel at the Vatican October 16, 2014. ANSA/© Musei Vaticani ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++ NO ARCHIVES ++
A section of the Sistine Chapel ceiling pictured during the conservation and restoration of the Sistine Chapel at the Vatican October 16, 2014. ANSA/© Musei Vaticani ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++ NO ARCHIVES ++
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#AccaddeOggi: 1 novembre 1512, svelati gli affreschi della Cappella Sistina

Il capolavoro di Michelangelo aperto alla contemplazione

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Portrait of Russian journalist Anna Politkovskaya is seen at a memorial photo exhibition in one of Moscow parks, 07 October 2007. Anna Politkovskaya, a critic of Russian authorities and human rights defender, was killed near the entrance of her house one year ago. ANSA/SERGEI CHIRIKOV
Portrait of Russian journalist Anna Politkovskaya is seen at a memorial photo exhibition in one of Moscow parks, 07 October 2007. Anna Politkovskaya, a critic of Russian authorities and human rights defender, was killed near the entrance of her house one year ago. ANSA/SERGEI CHIRIKOV
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#AccaddeOggi: 7 ottobre 2006, l'omicidio di Anna Politkovskaja

La giornalista uccisa a colpi di pistola a Mosca

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Banksy si è superato. Il più noto Graffiti Artist, la cui vera identità resta sconosciuta, ha messo in atto una prodigiosa dimostrazione della sua profonda insofferenza ai sistemi di diffusione dell'arte. Fiero detrattore della mercificazione della pittura e del feticismo collezionistico, ha fatto in modo che un suo dipinto battuto all'asta da Sotheby's a Londra andasse distrutto dopo essere stato venduto per un milione di sterline. ANSA
Banksy si è superato. Il più noto Graffiti Artist, la cui vera identità resta sconosciuta, ha messo in atto una prodigiosa dimostrazione della sua profonda insofferenza ai sistemi di diffusione dell'arte. Fiero detrattore della mercificazione della pittura e del feticismo collezionistico, ha fatto in modo che un suo dipinto battuto all'asta da Sotheby's a Londra andasse distrutto dopo essere stato venduto per un milione di sterline. ANSA
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#AccaddeOggi: 5 ottobre 2018, l'opera di Banksy si autodistrugge

"Girl with Balloon" finisce in un tritadocumenti dopo l'asta

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Lo scrittore Andrea Camilleri durante la presentazione dello spettacolo 'Festa di Famiglia' al teatro India di Roma, 28 settembre 2009. ANSA / GUIDO MONTANI
Lo scrittore Andrea Camilleri durante la presentazione dello spettacolo 'Festa di Famiglia' al teatro India di Roma, 28 settembre 2009. ANSA / GUIDO MONTANI
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#AccaddeOggi: 6 settembre 1925, nasce Andrea Camilleri

L'indimenticato scrittore dalla cui penna è nata la figura del commissario Montalbano

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#AccaddeOggi: 13 agosto, la giornata internazionale dei mancini

Molti, in passato, venivano "corretti" dagli insegnanti e obbligati a usare la mano destra

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#AccaddeOggi: 26 giugno 1997, esce "Harry Potter e la pietra filosofale"

Il primo volume dell'acclamatissima saga

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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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