Venerdì 24 e giovedì 30 ottobre, la Biblioteca comunale di Gonnoscodina (che fa parte del Sistema Bibliotecario Marmilla) dà appuntamento per un’iniziativa dedicata ad una figura nota del paese.

Dalle 9.30 alle 11.30 è in programma l’iniziativa “Maria Zara: vita e leggenda di un personaggio vissuto a Gonnoscodina”.

Nel corso delle due mattinate verrà riscoperta, attraverso letture e approfondimenti, la figura di Maria Zara, vissuta a Gonnoscodina, e maestra di medicamenti con le erbe, che ebbe una condanna dall’inquisizione come strega nel 1583.

