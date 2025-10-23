indagini in corso
23 ottobre 2025 alle 12:53
Pauroso inseguimento in auto nel centro di Sassari: fermato un uomoIl conducente ha urtato un’altra vettura ed è fuggito, per poi essere bloccato dalla Polizia locale. A bordo una pistola?
Inseguimento nel centro storico di Sassari.
La polizia locale ha fermato un'auto – un’Alfa Romeo di colore rosso – che, d'improvviso, ha ingranato la retromarcia colpendo un'altra macchina. Poi l'Alfa Rossa ha continuato a sfrecciare nei vicoli a grande velocità finché gli agenti l’hanno bloccata, fermando il conducente.
Si tratterebbe di un sassarese, poi portato al comando di Carlo Felice. Al vaglio la possibilità che, all'interno della macchina, ci fosse una pistola.
