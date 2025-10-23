Inseguimento nel centro storico di Sassari.

La polizia locale ha fermato un'auto – un’Alfa Romeo di colore rosso – che, d'improvviso, ha ingranato la retromarcia colpendo un'altra macchina. Poi l'Alfa Rossa ha continuato a sfrecciare nei vicoli a grande velocità finché gli agenti l’hanno bloccata, fermando il conducente.

Si tratterebbe di un sassarese, poi portato al comando di Carlo Felice. Al vaglio la possibilità che, all'interno della macchina, ci fosse una pistola.

