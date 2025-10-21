La Sardegna racconta se stessa, e lo fa con due delle sue voci più intense e diverse. Al Circolo di Lettura Dolia di Dolianova, in corso Repubblica 58, prosegue la rassegna autunnale dedicata alla narrativa sarda contemporanea, un viaggio letterario che intreccia storie, territori e coscienze.

Dopo l’incontro inaugurale, il testimone passa a Maria Francesca Chiappe e Erre Push, protagonisti di due serate all’insegna della parola scritta e disegnata.

Venerdì 24 ottobre, alle 18, sarà la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe a dialogare con Stefania Frigau sul suo nuovo romanzo Uguale per tutti (Castelvecchi, 2025). Una carriera tra le pagine dell’Unione Sarda e le aule dei tribunali — Chiappe è anche assessora alla Cultura del Comune di Cagliari — confluisce in una narrazione lucida e appassionata che mette a confronto due mondi che l’autrice conosce bene: quello della giustizia e quello del giornalismo.

Nel romanzo, la scrittrice indaga la sottile distanza tra l’ideale di uguaglianza sancito dal diritto e la sua fragile applicazione nella realtà quotidiana, offrendo una riflessione attuale sul rapporto tra verità e potere.

Domenica 26 ottobre, sempre alle 18.00, il Circolo accoglierà invece Erre Push, autore del graphic novel Faula Birdi (2022), un’opera che mescola arte e attivismo. Nato a Carbonia e oggi visual designer e illustratore a Roma, Erre Push racconta la Sardegna attraverso i segni del fumetto, con una forza visiva che svela e denuncia.

Realizzata in collaborazione con ReCommon, associazione impegnata nella difesa dei territori dagli abusi del potere economico, Faula Birdi è una storia di resistenza ambientale e civile, dedicata “a tutte le persone che ogni giorno si impegnano a difendere il proprio territorio”.

Durante la serata, l’autore dialogherà con Luisella Lacu, mentre l’avvocato Michele Zuddas, sostenitore della Legge Pratobello, offrirà un approfondimento sui risvolti giuridici e ambientali toccati dal libro.

La serata è organizzata dal Circolo di Lettura Dolia in collaborazione con il Comitato per la difesa del territorio Parteolla-Gerrei.

