Istituita con una Legge Regionale, la Fondazione “Orchestra regionale dei Conservatori della Sardegna” va nella direzione del rafforzamento della propria identità culturale. Con questo nuovo organismo, partecipato dalla Regione insieme ai Conservatori statali di Cagliari e Sassari, l’Isola si dota di una struttura stabile e qualificata per promuovere la cultura musicale, sostenere la formazione avanzata e valorizzare il patrimonio artistico, con particolare attenzione alle radici etnomusicali che costituiscono una componente distintiva della storia sarda. La sede istituzionale della Fondazione sarà Cagliari, ma Sassari - in questa fase di avvio della Fondazione - sarà prima sede operativa.

La Fondazione assume la titolarità e la gestione dell’Orchestra regionale dei Conservatori, con il compito di trasformarla in un polo di eccellenza capace di dialogare con le maggiori istituzioni musicali nazionali e internazionali. Attraverso la programmazione concertistica, le attività formative avanzate, la ricerca artistica e scientifica e la costruzione di reti collaborative, l’Orchestra regionale diventerà uno strumento di rappresentanza culturale del territorio e un laboratorio permanente per i giovani talenti provenienti dai Conservatori dell’Isola. Lo Statuto della Fondazione definisce un campo d’azione ampio, che comprende tanto la valorizzazione della tradizione musicale sarda quanto la promozione dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, la realizzazione di iniziative culturali e la gestione dei rapporti con enti, fondazioni e organismi pubblici e privati impegnati in attività analoghe. La Regione garantisce il sostegno finanziario necessario attraverso contributi dedicati al fondo di dotazione e al fondo di gestione, assicurando stabilità, continuità operativa e capacità progettuale alla nuova istituzione.

La Presidente della Regione Alessandra Todde ha nominato, con proprio decreto, in qualità di Presidente della Fondazione il Prof. Antonio Gavino Oggiano, già Presidente del Conservatorio “Canepa” di Sassari per più mandati, che ha guidato la Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Musica e ha presieduto dal 2008 al 2014 l’Orchestra Nazionale dei Conservatori.

Del consiglio di amministrazione della Fondazione fanno parte i presidenti e direttori dei due conservatori, per Cagliari rispettivamente il prof. Aldo Accardo e la prof.ssa Aurora Cogliandro, per Sassari l’Avv. Ivano Iai e il prof. Andrea Ivaldi.

