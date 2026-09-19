Un amore maledetto, quello tra il mitico condottiero troiano e la regina di Cartagine, nel capolavoro barocco di Henry Purcell riproposto con un linguaggio teatrale sorprendente, accessibile e contemporaneo: venerdì 25 settembre, alle 21, al Teatro Civico di Sassari, la compagnia “Controluce Teatro d’Ombre” di Torino porta in scena “Didone e Enea”. Il titolo è inserito nella terza edizione del Festival Nessun Dorma organizzato da Ars Aurelia ETS, con la direzione artistica di Irene Dore.

Sarà un appuntamento esclusivo per riscoprire il teatro d’ombre, una forma scenica antichissima che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento ha conosciuto una nuova e affascinante stagione nei cabaret artistici, nei salotti e nei teatri europei della Belle Époque. Una performance fuori dall’ordinario, nella quale opera, teatro di figura, immagini, corpi e illusioni visive si fondono in un’esperienza magnetica.

La messinscena e la regia delle ombre sono firmate da Cora De Maria, Alberto Jona e Jenaro Meléndrez Chas. La consulenza drammaturgica è di Alfonso Cipolla, mentre i movimenti coreografici sono a cura di Paola Bianchi.

Lo spettacolo ha debuttato nel 1999 al Festival Incanti di Torino con musica dal vivo e, nel corso degli anni, è stato presentato in importanti contesti internazionali, conquistando in Germania il Premio del pubblico al Festival Internazionale di Teatro d’Ombre di Schwäbisch Gmünd.

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