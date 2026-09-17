L'intramontabile eredità di un artista ormai sinonimo del suo genere, in arrivo dai prestigiosi palchi internazionali all'Isola: è alla sua prima assoluta in Italia che approda questo venerdì alla MusiCa Arena della Fiera di Cagliari l'acclamata tribute-ensemble "Paco de Lucía Legacy", ufficiale omaggio al più grande esponente del flamenco di tutti i tempi. Dalle ore 21 cancelli aperti al pubblico, con l'apertura al concerto che viene affidata all'esperta Stefania Secci Rosa.

Dopo un grande riscontro di pubblico, a partire dallo straordinario debutto alla newyorchese Carnegie Hall già due anni fa, Sardegna Concerti porta ora nel capoluogo un progetto concepito nell'idea di celebrare il genio, la vita e il lascito artistico di Paco de Lucía, nato sotto l'ala della Fondazione a lui dedicata. Il rivoluzionario chitarrista, scomparso dodici anni fa, non ha solo diffuso il flamenco sulle scene di tutto il mondo ma ne ha anche saputo superare i confini stilistici, aprendo i suoi orizzonti verso il jazz, la classica e le tradizioni popolari e trasformandolo in linguaggio universale.

A comporre la formazione sul palco sono nove artisti di calibro internazionale, in un'ensemble inter-atlantica composta da Duquende e David de Jacoba alla voce, Farru al baile, Alex Escalera al flauto, Juan Habichuela Nieto, Josemi Carmona e Antonio Sánchez alle chitarre, Julian Heredia al basso e alle percussioni e Ramonín alle percussioni. Una squadra d'eccezione, che tra i ranghi include anche storici collaboratori di de Lucía nella sua ultima fase. Ne risulta così un viaggio nell'universo artistico di Paco de Lucía, che riprende le sue più note composizioni per reinterpretarle in una chiave contemporanea e proiettata verso il futuro in modo vitale, capace di testimoniare tutta l'attualità del maestro.

Un appuntamento parte del cartellone di Cagliari dal Vivo 2026, a cui hanno contribuito Comune, Regione, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna.

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