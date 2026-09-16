Dal 2017, il primo festival di cultura in Death Education dedicato alla ricerca dei linguaggi per imparare ad accogliere i passaggi dell'esistenza, Il rumore del lutto arriva per la prima volta in Sardegna. Nel primo cimitero gentile d'Italia, Su Lizzu a Olbia, sulla collina della Porziuncola domani a partire dalle 18:30, si svolge l'incontro ‘Lode al tramonto. La contemplazione come gratitudine’.

Organizzato dalla responsabile dei servizi cimiteriali Asco, Caterina Sotgia, con il patrocinio del Comune di Olbia la tappa olbiese del viaggio è uno spazio in cui il commiato incontra paesaggio e natura e si fa parte del ricordo e della cura di chi resta. Al tramonto un esercizio per trasformare la consapevolezza del limite in un atto di pura gratitudine verso la vita, l'esperienza sarà guidata dalla giornalista Francesca Favotto, dal biologo Daniel Lumera, dalla cantante Bianca Atzei e dal sacerdote don Francesco Fiorillo, in un dialogo corale tra parola, spiritualità, musica e contemplazione.

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