Creare sinergie virtuose tra gli attori locali, mettere a sistema il patrimonio culturale e promuovere un turismo consapevole durante tutto l'anno: questi i temi al centro dell'evento Mirabilia Day, che si è svolto oggi al Teatro Civico di Sassari. L'appuntamento ha messo a confronto le principali istituzioni camerali e amministrative per fare il punto sul ruolo degli eventi identitari nella crescita esperienziale e nello sviluppo turistico delle destinazioni.

Ad aprire la prima giornata sono stati i saluti istituzionali. Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, ha sottolineato il valore del sistema turistico sardo, ribadendo la necessità di operare attraverso una visione integrata dei territori per superare la stagionalità. Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, ha poi allargato la prospettiva, confermando l'importanza strategica della valorizzazione del patrimonio locale in una logica di "sistema Paese", in cui il network camerale garantisce coesione, promozione strutturata e competitività. L'assessora al turismo del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni, ha posto l'accento sulla centralità della città e del suo territorio, evidenziando come la storia e le tradizioni locali costituiscano una leva di attrazione fondamentale. Successivamente

La prima giornata ha visto la presentazione del Programma Quadro “Salude&Trigu” da parte del segretario generale della Camera di Commercio di Sassari, Pietro Esposito, che ha illustrato come questo network rappresenti la principale azione di marketing territoriale del Nord Sardegna, capace di mettere a sistema gli attori locali e promuovere eventi culturali, musicali e itinerari della tradizione.

L'evento, moderato dal giornalista Marco Ledda, ha offerto inoltre una ricca panoramica nazionale grazie al confronto tra eccellenze legate a riconoscimenti Unesco. A partire dalla Discesa dei Candelieri, per arrivare al Palio di Siena, passando attraverso il GIO Festival pugliese (Giordano International Opera Festival e il Tocatì di Verona.

Domani l’appuntamento è ad Alghero a Lo Quarter a partire dalle 10 per una mattinata intensa e conoscere così nuove realtà e le migliori pratiche capaci di potenziare il mercato del turismo.

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