Un viaggio teatrale tra fiabe, simboli e grandi domande della vita. Venerdì 18 settembre alle 20.30 lo Spazio Tev di Sassari ospita “Le Chiavi d’Oro delle Fiabe. L’Amore, la Morte, la Felicità… e noi” dell'attore e narratore Claudio Tomaello. «Le Fiabe non servono solo per addormentare i bambini, ma sono degli ottimi strumenti per risvegliare gli adulti»: questa l’idea al centro dello spettacolo di Tomaello, che si approccia alle fiabe non come semplici storielle popolari, ma veri e propri specchi della natura umana interiore: «Attraverso le loro immagini e i loro personaggi possiamo scoprire come siamo fatti e avere suggestioni sui passi da compiere per diventare ciò che realmente siamo: Eroi della nostra Vita».

Una fiaba africana permetterà di scoprire l’ingrediente segreto per entrare in relazione profonda con qualcuno; una fiaba artica svelerà il segreto per far durare una relazione; un gattone saggio condividerà con il pubblico il segreto della Felicità. Una serata dedicata agli adulti per permettere di lasciarsi guidare dalle fiabe, per ridere, emozionarsi e riflettere, dove la narrazione delle fiabe si alterna alla loro analisi simbolica. «Le fiabe non appartengono soltanto all’infanzia: continuano a parlare agli adulti donando nuove prospettive e tracciando linee per comprendere le relazioni, cercare la felicità, e ritrovare la direzione del proprio cammino».

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