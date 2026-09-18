Il rapporto tra la pietra e il suono. Un viaggio alla scoperta della concezione del tempo in Sardegna attraverso la musica delle launeddas analizzata dall'etnomusicologo danese Andreas Fridolin Weis Bentzon. Se ne parla domani, alle 18.00, al Museo Dart/Casa Falconieri di Dolianova nel convegno "Il tempo della pietra e del suono. Ciclicità e cosmovisione tra musica sarda e architettura nuragica" organizzato dall'associazione S'Iscandula in collaborazione con Casa Falconieri.

Insieme al direttore del Dart, Dario Piludu, saranno presenti Dante Olianas (S'Iscandula), il docente dell'Università di Parigi 8, Antonio Lai, l'archeoastronomo, Mauro Peppino Zedda, e il direttore d'orchestra e compositore del Conservatorio di Cagliari, Ettore Carta. Seguirà la proiezione del film "Sa Sardinnia e is launeddas de Bentzon"

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