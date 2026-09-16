Quasi Grazia, il film sulla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, diretto da Peter Marcias, è tra i 21 film in corsa per rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 99esima edizione degli Oscar.

Interpretato da Laura Morante, Irene Maiorino, Monica Demuru, Gala Martinucci e Roberto Citran, tratto dal romanzo di Marcello Fois, il film ha registrato nelle sale italiane un buon riscontro di critica e pubblico, ed ora uscirà in Australia e altri Paesi europei.

Il Comitato di selezione, istituito presso l'Anica su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film il 23 settembre.

L'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 15 dicembre; le nomination verranno annunciate il 21 gennaio 2027 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo.

L'uscita del film è legata a due ricorrenze: il centenario del Nobel per la letteratura, prima e unica donna italiana e i 150 anni dalla nascita della scrittrice nuorese. Un racconto per quadri che immortala l'arrivo inaspettato della madre da Nuoro, interpretata dall'attrice sarda Monica Demuru, le ore trepidanti che precedono la consegna del Nobel a Stoccolma e il confronto silenzioso e struggente con un medico davanti a una diagnosi difficile.

«La figura di Grazia Deledda è di una modernità dirompente. La sua capacità di scardinare i pregiudizi dell'epoca la rende un'icona incredibilmente attuale per le battaglie di oggi», aveva sottolineato il regista Peter Marcias, autore di documentari su grandi figure femminili come Liliana Cavani, Piera Degli Esposti e Nilde Iotti.

(Unioneonline/A.D.)

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