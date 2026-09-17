Settembre porta con sé una tentazione quasi automatica: aprire l’armadio e convincersi che manchi qualcosa. Un cappotto, una maglia, un paio di jeans, magari quella borsa che abbiamo visto ovunque. Ma prima di trasformare il desiderio di rinnovamento in una nuova sessione di shopping, potrebbe essere il momento giusto per fare esattamente il contrario: fermarsi e ragionare.

Il decluttering – eliminare vecchi capi per fare ordine e lasciare spazio solo a quelli davvero utili – diventa così il primo gesto di stile dell’autunno. Non soltanto per liberare spazio, ma per capire davvero che cosa possediamo e magari cosa abbiamo dimenticato. Perché spesso il guardaroba ha solo bisogno di essere riorganizzato.

E allora fuori ogni abito: una giacca rimasta inutilizzata può trovare nuova vita sopra una gonna; il maglione dell’anno scorso può diventare perfetto con un pantalone più elegante; una camicia estiva può continuare a essere indossata sotto un blazer o un cardigan. Una volta svuotato l’armadio, si può anche costruire una piccola capsule wardrobe personale, scegliendo i capi che funzionano davvero tra loro per colori e occasioni d’uso. Non significa rinunciare alla moda, ma renderla più consapevole: meno pezzi acquistati d’impulso e più possibilità di creare look diversi partendo dagli stessi elementi.

Anche il gioco delle sovrapposizioni aiuta. L’autunno è probabilmente la stagione più divertente per sperimentare: camicie sotto i maglioni, blazer sopra gli abiti, gonne con stivali, jeans con giacche sartoriali. Il guardaroba estivo non deve necessariamente finire in una scatola fino alla primavera: molti dei suoi pezzi possono diventare la base dei primi look autunnali.

E poi ci sono i capi dimenticati, quelli che sembrano nuovi semplicemente perché non li indossiamo da tempo. Ritrovarli è quasi come fare shopping senza spendere. Prima di decidere che «non ho niente da mettere», dunque, vale la pena fare un giro completo tra cassetti e ripiani. E scoprire che, per vestirsi bene anche quest’autunno, non serve comprare proprio nulla.

(Unioneonline/D)

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