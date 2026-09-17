Il Settembre da Cantautori propone un doppio appuntamento venerdì 18 nel Baretto di Porto Ferro. Domani al tramonto (dalle 20 in poi) saliranno sul palco due progetti musicali particolari e molto diversi tra loro.

Ad aprire la serata sarà Giovanni Cossu, in arte Dimarzo, classe 1984 di Sassari che suona sin dalle scuole medie e negli anni è passato da diverse band sassaresi, mentre quasi in disparte coltiva la sua attività autorale. Subito dopo, direttamente da Genova, arrivano i Gini Paoli, una party band genovese che ha un unico obiettivo abbastanza evidente: “Far perdere progressivamente contegno e dignità” sorridono.

Spiega l'organizzatore Danilo Cappai: «Questa volta, abbiamo deciso di mischiare le carte per bene, ci piace così. Chi l’ha detto che una serata dedicata al cantautorato debba avere per forza un solo suono, un solo vestito e soprattutto debba stare composta dall’inizio alla fine? Noi partiamo dalle canzoni e vediamo dove andiamo a finire. Domani, ve lo anticipiamo, andremo a finire decisamente in qualche luogo strano, bello, inesplorato».

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