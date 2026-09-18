Un secolo dopo, le parole e l’universo di Grazia Deledda tornano a parlare attraverso i suoni della Sardegna. A Silì, il 29 settembre, il Parco San Michele ospiterà “Cantos in Sardigna – Chent’annos de Grazia Deledda”, una serata che intreccia letteratura, memoria e tradizione musicale.

L’appuntamento, con inizio alle 21.30, è promosso dall’Accademia delle Tradizioni Popolari – Coro femminile Sa Pintadera di Oristano e propone un percorso dedicato alla scrittrice nuorese, premio Nobel per la letteratura, attraverso canti e interventi poetici.

La direzione artistica è affidata al maestro Andrea Puddu. Sul palco, oltre a Sa Pintadera, ci saranno i FantaFolk Boghes, con Vanni Masala, Andrea Pisu e Jonny Porcheddu, e il Coro La Vega di Milis. Gli interventi musicali e poetici saranno affidati ad Ambra Pintore, accompagnata da Roberto Scala, al basso e fisarmonica, e Federico Valenti alla chitarra.

Un appuntamento che porta nel cuore della frazione oristanese il patrimonio musicale dell’Isola e lo lega alla figura di Deledda, in un dialogo tra passato e presente.

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