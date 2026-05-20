Il Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, farà da cornice alla presentazione del libro dal titolo “Sulle mie gambe” firmato dall’autore Marcello Orrù, un appuntamento in programma venerdì 22 maggio alle 18, a cura della Università delle Tre Età.

Il libro ripercorre la vita di un concittadino turritano, un dipendente comunale che per anni è stato un punto di riferimento garbato e disponibile nel Palazzo del municipio di piazza Umberto I. Ma la sua vita è stata, come viene definita nella quarta di copertina, una serie di “precipitose discese e improvvise risalite” tra paesi minerari e grossi centri, tra Buggerru e l’Argentiera, passando per Crema e stabilitosi infine a Porto Torres. Un percorso intenso, raccontato con leggerezza e a volte con autoironia, ma profondo e coinvolgente. Dialogheranno con l’autore Alba Rosa Galleri, presidente dell’Ute, Elisa Fadda e Milco Gallo. Interverranno il sindaco Massimo Mulas e gli ex sindaci Eugenio Cossu, Dino Dessì e Giacomo Rum.

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