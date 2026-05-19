Dal pianoforte al coro, passando per l’ensemble vocale: il "Magicroce" ha suonato tutte le note del successo. Il Liceo musicale di Oristano ha conquistato per la seconda volta (la prima nel 2024) il primo premio assoluto come migliore scuola al concorso internazionale “Città di Scandicci”, confermandosi tra le realtà scolastiche musicali più forti d’Italia.

Il risultato è arrivato al termine della quindicesima edizione della manifestazione toscana, che ha riunito 160 scuole e circa 6mila studenti provenienti da 16 regioni italiane. In questo contesto altamente competitivo, i 44 studenti oristanesi sono riusciti a imporsi in diverse categorie, conquistando cinque primi premi assoluti: tre nelle esibizioni soliste, con due pianisti e un chitarrista, uno nella categoria coro e uno con l’ensemble da camera vocale.

A decidere la vittoria finale come migliore scuola è stata la somma dei punteggi ottenuti nelle varie prove, confermando la qualità del percorso musicale costruito dall’istituto oristanese.

«È un grandissimo orgoglio e sono doverosi molti ringraziamenti: agli studenti che ci hanno messo tutto il loro impegno e ai docenti che li hanno preparati», commenta il dirigente scolastico Salvatore Maresca.

Maresca ha voluto sottolineare anche il contributo del Conservatorio di Sassari: «Le masterclass hanno aiutato i ragazzi ad essere più sicuri durante le esibizioni». Ad accompagnare gli studenti nella trasferta toscana sono stati i docenti Fenisia Erdas, Patrizia Ibba, Massimo Dotto, Flavio Malatesta e Marcello Calabrò, con l'organizzazione di Martina Manis.

«Il risultato è straordinario per il numero di partecipanti ed è soprattutto un’importante occasione di confronto con coetanei provenienti da tutta Italia», conclude il dirigente.

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